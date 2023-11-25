تعرض شركة طيران الخليج البحرينية إلى اختراق في هجوم سيبراني

شفق نيوز/ أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، السبت، أنها تعرضت لاختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأشارت الشركة بأنه نتيجة لهذا الاختراق، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق.

وأوضحت الشركة بأنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.

وشددت شركة طيران الخليج أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر وهي قائمة تمامًا دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً بأنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جاري بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.