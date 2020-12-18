تعرض الملكة إليزابيث لموقف محرج

شفق نيوز/ يواجه كثير من الناس مشاكل فى خدمات الإنترنت حول العالم، لكن يبدو أن الأمر لا يقتصر على عامة الناس فقط، بل وصل إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إذ اختفت الملكة أثناء زيارة افتراضية لموظفي شركة KPMG بعد أن واجهت مشكلة فنية في مكالمة الفيديو.

وتحدثت الملكة اليزابيث، البالغة من العمر 94 عامًا، والتى تعيش معزولة حاليًا في قلعة وندسور وسط أزمة كوفيد 19، إلى موظفى KPMG أثناء قيامها بزيارة افتراضية للشركة للاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لتأسيسها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

واستمعت الملكة اليزابيث إلى القصص الشخصية لأربعة موظفين انضموا إلى مكالمة الفيديو من مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومع ذلك، خلال إحدى المراحل، بدا أن القلعة فقدت اتصالها، واختفت الملكة لثانية واحدة، قبل أن تعود لتقول بابتسامة: "لقد اختفيتم للتو، جميعكم"، ثم تم تقديم الملكة اليزابيث إلى أربعة من زملائها من لندن وليفربول وغلاسكو وإدنبرة للاستماع إلى كيفية تشكيلهم لمستقبل الشركة.

وفي لندن، تحدثت الملكة إلى جون ماكالا ليسي، الشريك، الذي تم انتخابه مؤخرًا كأول عضو أسود في مجلس إدارة شركة KPMG في المملكة المتحدة، وقاد فريق عمل الشركة لتحسين الشمول والتنوع.

ومن جهة أخرى، يشار إلى أنه على الرغم من الاحتفال بعيد ميلادها الـ94 هذا العام، إلا أن الملكة إليزابيث لديها فعاليات يومية مواكبة للقضايا الحكومية والعمل الخيري والواجبات الملكية، ومع ذلك، فإنها لا تزال قادرة على إيجاد الوقت للأشياء التي تحبها من ضمنهم رؤية أسرتها وركوب الخيل والذهاب في نزهة.

وهناك هواية أخرى غير اعتيادية تستمتع بها الملكة وقد ساهمت في زيادة ثروتها على مر السنين - حوالي 100 مليون جنيه إسترليني على وجه الدقة، حيث تقوم بجمع الطوابع منذ عقود ولديها الآن مجموعة خاصة للغاية.