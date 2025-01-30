تعاون علمي بين جامعة البصرة و"الضفادع البشرية" لاستكشاف المياه العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قاعدة أم قصر البحرية العسكرية جنوبي العراق، يوم الخميس، بتنفيذ واجب لاستكشاف الأحياء البحرية في المياه العراقية بالتعاون مع جامعة البصرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة الغطس التابعة لسرية الضفادع البشرية والغواصين في القاعدة، ومن خلال الغطس في كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير، قامت باستخراج عينة من الأحياء والكائنات البحرية تعاوناً مع اللجنة العلمية التابعة لجامعة البصرة".

وكان مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، قد أعلن في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة حكومية عليا تشكلت بالتعاون مع شركة استشارية إيطالية تقوم بعملها عبر عمليات مسح واسعة للتعرف على التغيرات الإحيائية في مياه البحر بميناء الفاو الكبير".