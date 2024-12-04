تطوير تركيبة "جبس" لحماية النباتات من العفن

شفق نيوز/ استخدم خبراء من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث مسحوق كبريتات الكالسيوم (الجبس) للحصول على تركيبة حيوية تحمي النباتات الزراعية من العفن.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن المستحضر الذي ابتكره خبراء الجامعة يمنع نمو العفن بنسبة 76.7 بالمئة.

ووفقا لمصدر في المكتب، حصل المستحضر الجديد الذي يعتمد على سلالة بكتيرية، تمكن خبراء الجامعة من عزلها، تمنع نمو فطريات العفن بفعالية، على براءة اختراع.

ويشير المصدر إلى أن هذا الابتكار عبارة عن مسحوق يمكن استخدامه في قطاع الزراعة وفي إنتاج المحاصيل وخاصة مجال الزراعة العضوية. ويختلف عن نظائره السابقة المستخدمة حاليا بكونه يعتمد في الأساس على مسحوق كبريتات الكالسيوم والبكتيريا المفيدة Bacillus subtilis.

وقد أظهرت نتائج اختبارات هذا المسحوق الجديد أنه يمنع نمو فطر العفن بنسبة 76.6 بالمئة. وقد أثبت العلماء أن إضافة مسحوق كبريتات الكالسيوم إلى تركيبته يعزز نشاطه المضاد للفطريات ويسمح بتوسيع نطاق الاستخدامات الممكنة للجبس الحمضي الذي هو منتج ثانوي لإنتاج حمض الليمون الذي يتراكم بكميات كبيرة على شكل رواسب.

ووفقا للمبتكرين، يمكن أن يساعد المستحضر الجديد على التخلص من النفايات الملوثة للبيئة، والتوصل إلى الشكل الضروري منه لاستخدامه في الطائرات المسيرة.

المصدر: تاس - RT