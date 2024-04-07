تطور جديد بين أنجلينا جولي وبراد بيت.. قصة الاعتداءات الجسدية لها تاريخ طويل

شفق نيوز/ أعاد محامي النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، إلى الأذهان، قضية الممثلة والمخرجة الهوليودية مع زوجها السابق النجم براد بيت، بعد أن قام برفع دعوى قضائية ضد الأخير، تزعم أن الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له جولي وأطفالها على متن الطائرة في سبتمبر/ أيلول الماضي لم يكن الأول، إذ تعرضت النجمة الأمريكية للاعتداء الجسدي قبل حدوث المشاجرة الشهيرة.

وقدم الفريق القانوني للممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 48 عاماً، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في ولاية لوس أنجلوس جاء فيها "على الرغم من أن تاريخ براد بيت في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة من فرنسا إلى لوس أنجلوس في سبتمبر/ أيلول 2016، فإن هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يوجه فيها إيذاءه الجسدي إلى الأطفال أيضا، ثم تركته أنجلينا على الفور".

أمسك رأسها ودفعها إلى جدار الحمام

وكان فريق جولي القانوني قد رفع دعوى قضائية سابقا أظهرت تفاصيل حول المشاجرة بينهما في الطائرة التي وقعت في 2016، وجاء في التفاصيل أن المشاجرة بدأت بعد أن دافع أحد الأطفال عن جولي لفظيا، فقام بيت بالإمساك به من الخلف لإيقافه، وخنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وأمسك جولي من رأسها ودفعها إلى جدار الحمام ثم قام بضرب سقف الطائرة عدة مرات أثناء المشاجرة، وقامت جولي بترتيب وسيلة نقل منفصلة في المطار لنقلها وأطفالها إلى الفندق بدون براد بيت"

يأتي تصاعد الأحداث على خلفية المعركة القانونية المستمرة بين الثنائي على مزرعة العنب الفرنسية التي يملكانها سويا، وذلك على خلفية بيع جولي لحصتها مقابل 64 مليون دولار إلى الملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، دون أن تبلغ "بيت" الذي فوجئ بالأمر، مما جعله يرفع دعوى قضائية ضدها قبل عامين يتهمها بانتهاك الحقوق التعاقدية.

وهو ما جعل الفريق القانوني لجولي يتقدم بالدعوى بعد أن فشلت المناقشات مع الفريق القانوني لبراد بيت بشأن بيع حصتها من المزرعة، حيث طالبها بالتوقيع على اتفاقية عدم إفشاء أي حديث خارج المحكمة حول إساءة بيت الجسدية والعاطفية لها أو لأطفالهم.

خيانة

كما اتهم النجم الأميركي زوجته السابقة بالنفاق، لادعائها أنه يريدها التوقيع على اتفاقية عدم الحديث بشأنهما خارج المحكمة، مقابل بيع حصتها في مزرعة العنب الفرنسية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

بينما قال الفريق القانوني لبيت للمحكمة العليا في لوس أنجلوس إن اعتراض جولي على اتفاق عدم الإفشاء كان مجرد قصة اختلقتها لتبرير خيانتها لبيت، وإنها طلبت منه التوقيع على اتفاقية عدم الحديث بعد 6 أشهر من الانفصال كجزء من تسوية الطلاق.

يذكر أن الثنائي في خلاف متواصل منذ انفصالهما المفاجئ في العام 2016، وذلك حول حضانة أولادهما، والآن باتت الحرب بينهما حول الأمور المادية.