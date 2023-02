تطبيق "مريب" للهواتف الذكية يعيد مستخدميه إلى الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة "Wist" للتكنولوجيا عن تطوير تطبيق هاتف ذكي يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع تجارب عاشوها من قبل.

فقد توصّل تطبيق "Black Mirror" الواقعي الجديد، إلى خاصية Creepy VR، التي تتيح للمستخدمين إعادة مشاهدة الذكريات التي سجلها المستخدم على هاتف ذكي، لإحياء لحظات مرّت وكأنها حبكة مسلسل Black Mirror الشهير.

كما تمكّن التكنولوجيا الجديدة الناس قريبا من الدخول في ذاكرة الماضي وتوثيقها.

ووفقاً للمعلومات، تعمل شركة Wist على تطوير تطبيق هاتف ذكي لتسجيل اللحظات التي لا تُنسى مما يتم تحميلها على الواقع الافتراضي، وهو ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع تجارب عاشوها من قبل.

كما يلتقط البرنامج معلومات ثلاثية الأبعاد ويحولها للقطات افتراضية أيضاً، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ويتوفّر تطبيق VR المسمى Vivid، كإصدار تجريبي على نظام iOS، كما يمكن إقرانه بسماعة رأس Quest VR.

ويسمح للمستخدمين بدعوة الأصدقاء للانضمام إليهم في ذكرياتهم.

كذلك يعكس التطبيق حبكة فيلم The Entire History of You من Black Mirror's، حيث يصل الأشخاص إلى الذكريات من خلال غرسة تسجل كل ما يرونه.

وتتيح لهم هذه التقنية الترجيع والتكبير والتفتيش في مشاهد حياتهم اليومية، ويجري ذلك بسبب المستشعرات والبرامج الموجودة في الهواتف الذكية الحديثة المزودة بتقنية الالتقاط ثلاثي الأبعاد، وفق المؤسسين.

يذكر أنه يمكن لقواعد الهندسة أن تعيد إحياء الذاكرة، وكل ما على المستخدمين فعله هو تسجيل التجربة باستخدام تطبيق Vivid.

ويقوم Vivid بدوره بجمع المعلومات اللازمة لتحويل لقطات ثنائية الأبعاد إلى عالم ثلاثي الأبعاد.