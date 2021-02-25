سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تطبيق "ماسنجر" يتعرض لـ عطل

Category: منوعـات

Date: 2021-02-25T18:11:20+0000
تطبيق "ماسنجر" يتعرض لـ عطل

شفق نيوز/ عانى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "فيسبوك ماسنجر"، مساء اليوم الخميس 25 فبراير/شباط، من تعطل في عدد من خدمات التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن "فيسبوك ماسنجر" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.

وعانى نسبة 56% من مستخدمي فيسبوك ماسنجر من مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% من المستخدمين مشكلة في الاتصال بالتطبيق أصلا، بينما فشل 11% من المستخدمين في تسجيل الدخول للتطبيق.

وتركزت الأماكن التي واجه مستخدميها مشكلة في "فيسبوك ماسنجر" في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.

ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن بيانا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.

وعانى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من أكثر من عطل خلال شهر فبراير/شباط، حيث تعرض لنحو 4 أعطال فنية حتى الآن.

related

القبض على "جنات السيسي" بعد محاولتها الانتحار على فيسبوك

Date: 2021-02-15 11:04:47
القبض على "جنات السيسي" بعد محاولتها الانتحار على فيسبوك

فيسبوك تتحدى التوقعات بوصول مستخدميها إلى 2.45 مليار‎

Date: 2019-10-31 19:36:24
فيسبوك تتحدى التوقعات بوصول مستخدميها إلى 2.45 مليار‎

لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"

Date: 2019-11-30 19:54:17
لأول مرة.. "فيسبوك" يصدر إشعارا لتصحيح "الأخبار الكاذبة"

فيسبوك تبدأ بدمج محادثات ماسنجر مع انستغرام

Date: 2020-08-15 10:57:47
فيسبوك تبدأ بدمج محادثات ماسنجر مع انستغرام

فيسبوك تطلق خدمة جديدة لمنافسة نتفلكس وزوم

Date: 2020-09-14 16:44:50
فيسبوك تطلق خدمة جديدة لمنافسة نتفلكس وزوم

فيسبوك يطور أداة ذكية لتلخيص محتوى الأخبار بسرعة

Date: 2020-12-17 20:33:39
فيسبوك يطور أداة ذكية لتلخيص محتوى الأخبار بسرعة

فيسبوك تعاقب صفحة "أپل" الرسمية

Date: 2020-12-24 12:12:15
فيسبوك تعاقب صفحة "أپل" الرسمية

مبالغ مالية من فيسبوك مقابل تحميل "التطبيق الجديد"

Date: 2019-06-13 20:07:34
مبالغ مالية من فيسبوك مقابل تحميل "التطبيق الجديد"