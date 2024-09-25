تطبيق تيك توك يقرر وقف خدمة بث الموسيقى

شفق نيوز/ يعتزم تطبيق "تيك توك" وقف بث خدمة الموسيقى الخاصة به في نوفمبر/ تشرين الثاني، لينهي تجربة استمرت لعدة سنوات للتنافس مع "سبوتيفاي تكنولوجي"(Spotify Technology)، و"أبل".

وسيجري إيقاف خدمة "تيك توك ميوزيك" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحذف بيانات المستخدمين، حسب إعلان نشره قسم الموسيقى على موقعه الإلكتروني، وتم إبلاغ المستخدمين بضرورة نقل قوائم التشغيل إلى خدمات أخرى بحلول 28 أكتوبر، ولم يرد متحدث باسم الشركة في لندن فوراً على طلب للتعليق.

وقدمت شركة "بايت دانس"(ByteDance)، المالكة لـ"تيك توك"، خدمة الموسيقى للاستفادة من قوة التطبيق وشعبيته لدى محبي الموسيقى.

ولعبت مقاطع فيديو "تيك توك" دوراً كبيراً في نجاح بعض الأغاني وصعود نجم فنانين جدد، مما أدى إلى نشوب نزاعات مع شركات التسجيلات التي بدأت تطالب بمبالغ مالية أكبر مقابل استخدام مقاطع الموسيقى في الفيديوهات.

وتم إطلاق الخدمة الموسيقية، التي كانت تُعرف أساساً باسم "ريسو" (Resso)، في عام 2019، على أمل أن تتمكن من جذب مستخدمي "تيك توك"، الذين يشاهدون ويشاركون مقاطع الفيديو، إلى استخدام الخدمة الجديدة.