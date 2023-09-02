تطبيقاً لمساعدة الطلاب في التأقلم مع المدارس الجديدة

شفق نيوز/ أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية أنهم تمكنوا من تطوير تطبيق جديد مخصص لمساعدة الأطفال في التأقلم مع المدارس الجديدة أثناء انتقالهم لها.

وجاء في تقرير صادر عن صفحات شبكة Odnoklassniki الرسمية: "تعاونا مع مختصين من جمعيات خيرية وإنسانية لتطوير تطبيق جديد يساعد الأطفال في التأقلم مع المدارس الجديدة التي ينتقلون إليها".

وتبعا للتقرير فإن التطبيق يأتي على شكل كتاب إلكتروني يحوي قصصا مصورة، وهذه القصص تبين للأطفال كيفية التعوّد على المدرسة الجديدة وكيفية التعامل مع الأشخاص هناك بطريقة مسلية وفكاهية بعض الأحيان، كما ترشدهم لأفضل الطرق للتعامل مع الكادر التدريسي في المؤسسات التعليمية.

وأشار الخبراء في Odnoklassniki إلى أن القصص المصورة في تطبيقهم الجديد تنقسم إلى 3 فئات متنوعة تناسب طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والأهم من ذلك هو أنها صممت بالتعاون مع خبراء نفسيين مختصين بتوجيه الأطفال، وانتقيت الصور والمواضيع بعناية لتساعد الطفل في التغلب على التوتر العاطفي والنفسي الذي قد يعاني منه أثناء التكييف مع بيئة جديدة.

وحول الموضوع قال الخبير التقني ورئيس قسم الشركات الاستراتيجية في Odnoklassniki، أندريه بيريوزكين:"غالبا ما يكون الانتقال إلى مدرسة جديدة أمرا مرهقا بالنسبة للطفل، لذا يحتاج الطفل لدعم والديه ودعم نفسي ليكون قادرا على التأقلم مع المؤسسة التعليمية الجديدة ومع زملاء الدراسة الجدد".

المصدر: فيستي - RT