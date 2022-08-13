سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تضم 1000 متطوع .. وكالة أمريكية تعقد شراكة مع "حملة سفراء النظافة" في العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-08-13T14:58:39+0000
تضم 1000 متطوع .. وكالة أمريكية تعقد شراكة مع "حملة سفراء النظافة" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم السبت، إبرام شراكة مع "حملة سفراء النظافة" في العراق.

ويقود الحملة الناشط مرتضى التميمي، وما بدأ بالتقاط القليل من القمامة إلا أصبح جزءًا من حركة أكبر تهدف إلى تغيير كبير، تقول الوكالة.

ونقلت الوكالة عن التميمي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قوله، "عندما رأيت تراكم النفايات على ضفاف نهري دجلة والفرات شعرت بأنها مسؤوليتي الشخصية".

وتعمل حملة "سفراء النظافة" على تنظيف الأماكن العامة في ارجاء العراق.

وحشدت الحملة أكثر من 1000 متطوع شاب من جميع أنحاء العراق ممن يشاركون الحب لبلدهم ويقدرون المساحات المجتمعية التي هي مصلحة عامة.

وتقول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها تهدف من هذه الشراكة مع سفراء النظافة إلى مساعدتهم على مواصلة وتوسيع حملة النظافة في جميع أنحاء العراق.

related

حادث غريب.. رجل يبتلع سماعة هاتفه أثناء النوم

Date: 2021-02-05 15:57:19
حادث غريب.. رجل يبتلع سماعة هاتفه أثناء النوم

قبل توجهها إلى العراق.. مجندة تنافس على لقب ملكة جمال أميركا

Date: 2021-08-08 05:22:33
قبل توجهها إلى العراق.. مجندة تنافس على لقب ملكة جمال أميركا

ثقافة ونقاش.. أفضل 8 مقاهي في العراق وإقليم كوردستان

Date: 2022-03-26 18:18:38
ثقافة ونقاش.. أفضل 8 مقاهي في العراق وإقليم كوردستان

اعتقال منتج أفلام أمريكي شهير بتهمة إدارة شبكة دعارة

Date: 2021-07-16 15:00:38
اعتقال منتج أفلام أمريكي شهير بتهمة إدارة شبكة دعارة

"إمبراطورة" التجميل العراقية ضمن أغنى السيدات العصاميات بأمريكا

Date: 2022-06-15 15:21:03
"إمبراطورة" التجميل العراقية ضمن أغنى السيدات العصاميات بأمريكا

بمشاركة العراق ولبنان .. تغيير جذري على قواعد مسابقة ملكة جمال الكون

Date: 2022-08-07 04:57:39
بمشاركة العراق ولبنان .. تغيير جذري على قواعد مسابقة ملكة جمال الكون

منبئ جوي عالمي: شتاء العراق لا يبشر بخير

Date: 2020-08-13 13:43:25
منبئ جوي عالمي: شتاء العراق لا يبشر بخير

قصة لا تُصدق.. عادت إليه محفظته بعد 53 عاماً من فقدانها

Date: 2021-02-06 15:55:05
قصة لا تُصدق.. عادت إليه محفظته بعد 53 عاماً من فقدانها