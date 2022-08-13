تضم 1000 متطوع .. وكالة أمريكية تعقد شراكة مع "حملة سفراء النظافة" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم السبت، إبرام شراكة مع "حملة سفراء النظافة" في العراق.

ويقود الحملة الناشط مرتضى التميمي، وما بدأ بالتقاط القليل من القمامة إلا أصبح جزءًا من حركة أكبر تهدف إلى تغيير كبير، تقول الوكالة.

ونقلت الوكالة عن التميمي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قوله، "عندما رأيت تراكم النفايات على ضفاف نهري دجلة والفرات شعرت بأنها مسؤوليتي الشخصية".

وتعمل حملة "سفراء النظافة" على تنظيف الأماكن العامة في ارجاء العراق.

وحشدت الحملة أكثر من 1000 متطوع شاب من جميع أنحاء العراق ممن يشاركون الحب لبلدهم ويقدرون المساحات المجتمعية التي هي مصلحة عامة.

وتقول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها تهدف من هذه الشراكة مع سفراء النظافة إلى مساعدتهم على مواصلة وتوسيع حملة النظافة في جميع أنحاء العراق.