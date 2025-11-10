تضاعف أعداد المصابين بأمراض الكلى المزمنة خلال 35 عاماً

شفق نيوز- واشنطن

كشف فريق بحثي دولي، أن عدد البالغين المصابين بأمراض الكلى المزمنة حول العالم تضاعف منذ عام 1990، ليصل إلى نحو 788 مليون شخص.

وأصبحت هذه الأمراض تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم، وفقا لما أفادت به الخدمة الإعلامية للمركز الطبي بجامعة نيويورك.

وأوضح البروفيسور جوزيف كوريش من المركز الطبي التابع لجامعة نيويورك، أن "تحليلنا أظهر أن أمراض الكلى المزمنة تمثل أحد أكثر التهديدات الصحية انتشارا وخطورة على صحة الإنسان، وأن شدتها تتزايد باستمرار، ما يشير إلى أن مكافحة هذه الأمراض يجب أن تصبح أولوية للمجتمع الدولي، شأنها شأن السرطان وأمراض القلب والاضطرابات النفسية".

وتوصّل كوريش وزملاؤه إلى هذه النتائج من خلال تحليل البيانات التي جُمعت ضمن التقرير الأخير لمشروع العبء العالمي للأمراض (Global Burden of Disease)، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية ومعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ عام 1990، ويهدف المشروع إلى تتبّع الاتجاهات المؤثرة على الصحة العالمية.

وأظهرت الإحصاءات أن "نحو 14% من البالغين في العالم يعانون حاليا من أمراض الكلى المزمنة الناتجة عن التدهور التدريجي في قدرة الكلى على ترشيح الدم. وقد ارتفع عدد المصابين من نحو 378 مليون شخص في عام 1990 إلى 788 مليون شخص في عام 2025".

كما ارتفع عدد الوفيات السنوية المرتبطة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 6% مقارنة بعام 1993، ليصل إلى 1.5 مليون وفاة سنويا، ما يجعلها تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم، وهو معدل يقارب الوفيات الناتجة عن السكري والأمراض العصبية التنكسية وسرطان الرئة، وتشير الدراسة إلى أن "هذه الأمراض تُسهم كذلك في زيادة معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب، وفي ارتفاع أعداد المصابين بالعجز المزمن".

ويرى الباحثون أن "الانتشار السريع لمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم من أبرز الأسباب وراء الزيادة المتسارعة في أعداد المصابين بأمراض الكلى المزمنة، إذ ترفع هذه العوامل بشكل كبير من خطر الإصابة باضطرابات وظائف الكلى".

ويأمل العلماء أن "يؤدي فهم هذه الاتجاهات إلى تمكين المجتمع الدولي من وضع استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية والعلاج، والحد من عبء أمراض الكلى المزمنة عالميا".