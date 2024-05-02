تصوير فضائي.. سحب رعدية غير معهودة تغطي مناطق واسعة من دول الخليج

شفق نيوز/ أظهرت صورة فضائية اتساعا غير معهود للسحب الرعدية في ليلة أمس (1 مايو/ آيار 2024)، وهي تغطي أنحاء واسعة من الخليج، وفق ما ذكر موقع "طقس العرب".

وحسب موقع "طقس العرب" (ArabiaWeather.com)، فإن صورة فضائية تم استلامها ومعالجتها داخل أروقة "طقس العرب" تُبين اتساعا غير معهود للسُحب الرعدية في ليلة 1 مايو/ آيار 2024، وهي تغطي أنحاء واسعة من الخليج العربي متمثلة بالكويت وأجزاء من شرق ووسط وجنوب السعودية وقطر وحوض الخليج، وتترافق هذه السحب مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَديات في بعض الأنحاء".

وأشارت النمذجة الحاسوبية إلى أن "هذه الموجة الرئيسية للمُنخفض الجوي ستواصل التحرك نحو الشرق هذه الليلة ونهار الغد لتلقي بظلالها على عموم أنحاء دولة الإمارات ويُرافقها هطول أمطار غزيرة".

وأوضح الموقع أنه "لاحقا، تمتد بقايا هذه الموجة لسلطنة عُمان وتشمل بذلك السُحب الماطرة العديد من المُحافظات منها".