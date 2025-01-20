"تصفيق وابتسامة".. ردة فعل عفوية من ماسك بعد وعد ترامب بـ"الذهاب إلى المريخ"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن سعيه للوصول إلى كوكب المريخ، قائلاً في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، إنه يريد "غرس النجوم والخطوط على كوكب المريخ" في إشارة إلى رحلة للمريخ يتم فيها تثبيت العلم الأميركي على سطح الكوكب.

وبعدها، توجهت الكاميرا نحو إيلون ماسك، الجالس بجانب بارون ترامب، وظهر حينها يصفق ويبتسم ويرفع إبهامه في إشارة إلى تأييده كلام ترامب.

ويدعم ترامب خيار توجيه جهود وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" نحو الوصول إلى المريخ بدل القمر.

ففي العام 2019، كتب على تويتر حينها (منصة إكس المملوكة حاليا من طرف ماسك): "يجب ألا تتحدث ناسا عن الذهاب إلى القمر، لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما. يجب أن تركز على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها بما في ذلك (الذهاب إلى) المريخ والدفاع والعلم".

ومنذ شهور، تخطط شركة "سبيس أكس" التي يمتلكها ماسك لإطلاق صاروخ الأكبر في العالم بغرض تنظيم رحلات تهدف إلى "استيطان المريخ".

وكان ترامب أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتخابه رئيسا تعيين الملياردير إيلون ماسك لتولي قيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تخفيف القوانين الفيدرالية وتقليص الأعباء المالية الحكومية ورفع مستوى نجاعة المصالح الحكومية.