تصريح "غريب" من ماسك: على الإسرائيليين الرد على "نجاح" حماس بـ"أقصى أنواع اللطف"

شفق نيوز/ عاد الملياردير إيلون ماسك للتحدث مرة أخرى عن الحرب المستمرة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، بعد أيام من تعرضه لانتقادات واسعة بسبب نكتة غريبة وجهها حول الصراع الدامي المحتدم منذ 35 يوما في القطاع خلال عرض جو روغان، فيما بيّن أن الحركة نجحت وان على إسرائيل الرد بـ"لطف".

ففي مقابلة مع المذيع الشهير ليكس فريدمان المقيم في الولايات المتحدة، قال ماسك إنه لا توجد إجابة سهلة حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط.

لكنه أردف قائلا: "برأيي الدقيق حماس هدفت إلى إثارة رد فعل عنيف ومبالغ فيه من قبل إسرائيل، لأنهم لم يتوقعوا (حماس) تحقيق نصر عسكري".

حشد عالمي

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "لقد أرادوا حقًا ارتكاب أسوأ الفظائع الممكنة من أجل إثارة رد فعل إسرائيلي عدواني كبير والاستفادة من هذا الرد لحشد المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل قضية غزة وفلسطين.. وقد نجحوا بالفعل!".

إلا أنه رأى أن "على إسرائيل أن تتصرف بأقصى أنواع اللطف الممكنة"، وفق تعبيره. واعتبر أن تطبيق مبدأ العين بالعين والسن بالسن يفاقم الوضع سوءاً.

وتساءل: "مقابل كل عنصر من حماس قتلته إسرائيل، كم واحد آخر خلقت؟!".

كما اعتبر أنه "إذا قتلت إسرائيل أطفال بعض الناس في غزة، فهذا سيولد غضباً أكبر وربما إرهابا على المدى البعيد".

إلى ذلك، أشار إلى أنه "على القوات الإسرائيلية إما قتل عناصر حماس أو سجنهم"، داعيا في الوقت عينه إلى "إدخال المساعدات إلى غزة".

وكان ماسك تعرض مؤخرًا لموجة انتقادات، بعد انتشار الكثير من المعلومات المضللة حول الحرب الجارية في غزة على منصة أكس (تويتر سابقا) التي اشتراها السنة الماضية.

إلا أنه أكد لاحقا أنه يعالج الأمر من أجل الحد قدر الإمكان من انتشار مثل تلك الأخبار.