تصرف صادم لمغنية راب أمريكية على المسرح (فيديو)

شفق نيوز / فقدت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة "كاردي بي" أعصابها خلال حفل فني في لاس فيغاس، بعد أن ردت على شخص ألقى عليها مشروباً بقذفه بالميكروفون.

وانتشر فيديو يوثق الحادثة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر رد المغنية على امرأة ألقت عليها مشروبا خلال أدائها إحدى أغانيها، بقذف الميكروفون الذي كانت تحمله للغناء، قبل أن يهرع حراس الأمن إلى المنصة.

وتقدم حراس آخرون بالقرب من المنصة لاحتواء الحادثة، قبل أن تواصل الفنانة حفلتها مع مجموعتها الموسيقية بلحظات.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن واقعة كاردي بي لاس فيغاس الأخيرة، تعد الأحدث في سلسلة وقائع مماثلة، تكررت مؤخرا في حفلات موسيقية.

وأشارت الشبكة إلى أن عددا من الفنانين الآخرين، من بينهم دريك وهاري ستايلز وكيلسي باليريني، كانوا عرضة لهجمات مماثلة من الجماهير خلال مشاركتهم في حفلات فنية، لافتة إلى أن فنانين رفضوا، خلال الآونة الأخيرة، سلوك بعض الجماهير وأبدوا امتعاضهم منها.