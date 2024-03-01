تصدرت "الترند" ولم تعلق.. أمل حجازي تظهر في فيديو بلا حجاب وتغني

شفق نيوز/ فاجأت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، متابعيها بعدما ظهرت بدون حجاب، وذلك بعد مرور 7 سنوات على قرارها بارتدائه واعتزال الفن.

ظهرت صاحبة "زمان" في مقطع فيديو وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "زمان"، في أحد المحال التجارية، بينما كانت سيدة تلتقط لها المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة عودة أمل للغناء من جديد وخلعها للحجاب، أم أن الفيديو انتشر دون علمها ورغبة منها؟.

إلى ذلك، أكد آخرون أنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية.

من جانبها لم تعلق أمل حجازي على الأمر حتى الآن، رغم تصدر اسمها "الترند".

وكانت أمل قد أعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب، في العام 2017، وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن".