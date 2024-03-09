تشيكية تتوج ملكة جمال العالم لـ 2024 واللبنانية "ياسمينا" وصيفة أولى

شفق نيوز/ أحرزت ملكة جمال جمهورية تشيكيا كريستينا بيشكوفا لقب ملكة جمال العالم للعام 2024، فيما حلّت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى في ختام النسخة 71 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم التي أقيمت في مدينة مومباي الهنديّة.

وكانت ياسمينا زيتون حصلت خلال المسابقة أيضاً على لقب ملكة جمال آسيا، وقد تميّزت بإجاباتها على الأسئلة التي طُرحت عليها خلال المسابقة بالإضافة إلى أناقتها.

فقد ظهرت ياسمينا بثوب باللون الأزرق الملكي وبإطلالة باللون الزهري بالإضافة إلى الزي الهندي الذي ظهرت به على غرار باقي المُتسابقات تماشياً مع البلد المُضيف.