تشخيص واختبار لكشف حساسية الحيوانات الأليفة

شفق نيوز /قد يشتبه الطبيب في إصابتك بحساسية الحيوانات الأليفة بناءً على الأعراض وفحص الأنف وإجابتك على أسئلته، وقد يستخدم أداةً خفيفة للكشف على حالة بطانة الأنف، إذا كنت تعاني حساسية الحيوانات الأليفة، فقد تتورم بطانة الممر الأنفي أو تظهر بلون شاحب أو أزرق.

وقد يقترح طبيبك إجراء اختبار حساسية الجلد لتحديد الأشياء التي تعاني الحساسية تجاهها بالضبط، وقد تتم إحالتك إلى إخصائي أمراض حساسية لإجراء هذا الاختبار.

وفي هذا الاختبار، يتم غرس كميات صغيرة من مستخرجات مسببات الحساسية المكررة - بما في ذلك المستخرجات التي تحتوي على بروتينات حيوانية - في سطح جلدك.

وعادةً ما يحدث ذلك في الساعد، لكن يمكن حدوثه أيضاً في الجزء العلوي من الظهر. يراقب طبيبك وممرضتك جلدك للتحقق من تفاعلات الحساسية بعد 15 دقيقة، فإذا كنت تعاني الحساسية تجاه القطط، على سبيل المثال، فسيتحول جلدك إلى اللون الأحمر كما ستشعر بالحكة عندما يتم غرس المستخرج المستمد من القط في جلدك.

وتعد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لاختبارات الجلد هي الحكة والاحمرار، وعادةً ما تختفي هذه الآثار الجانبية في غضون 30 دقيقة، وفي بعض الحالات، لا يمكن إجراء اختبار الجلد نظراً للإصابة بأحد الأمراض الجلدية أو التفاعل مع أدوية معينة.

وبدلاً من ذلك، ربما يطلب الطبيب خضوعك لاختبار دم لاكتشاف الأجسام المضادة المحددة المسببة للحساسية تجاه مختلف المواد الشائعة المسببة للحساسية، بما في ذلك الحيوانات المختلفة.

ويشير هذا الاختبار كذلك إلى مدى حساسيتك تجاه مسبب حساسية ما، ويتمثل الخط الأول من العلاج للسيطرة على حساسية الحيوانات الأليفة في تجنب الحيوانات المسببة للحساسية قدر الإمكان.

وعند تقليل التعرض لمسببات الحساسية للحيوانات الأليفة، يجب أن تتوقع بشكل عام أن تقل الحساسية أو تكون أقل حدة.

وغالباً ما يكون من الصعب أو المستحيل التخلص تماماً من التعرض لمسببات الحساسية الحيوانية، حتى إذا لم يكن لديك حيوان أليف، فقد تتعرض بشكل غير متوقع لحساسية الحيوانات الأليفة المنقولة على ملابس الآخرين.

بالإضافة إلى تجنب المواد المسببة للحساسية للحيوانات الأليفة، قد تحتاج إلى أدوية للسيطرة على الأعراض.