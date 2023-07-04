تشارلز وخيبة أمل "ديانا وكاميلا".. وجهات يفضلها أفراد العائلة المالكة في شهر العسل

شفق نيوز/ يحرص الأمراء المتزوجون حديثاً على إبقاء وجهة شهر العسل سرية وبعيدة عن أعين الصحافة، لكنهم في الغالب يُفصحون عنها عند عودتهم، وقد تفشل خططهم في الحفاظ على السرية عندما تتم ملاحظتهم من قبل بعض الناس في الدول التي يذهبون لزيارتها، وهذه أبرز الوجهات التي فضَّلوها لتمضية فترة شهر العسل.

الملكة كاميلا أصيبت بخيبة أمل في شهر العسل

لم يكن زواج الملك تشارلز الثالث وكاميلا تقليدياً على الإطلاق، فقد حدث بعد قصة حب لم تلقَ ترحيباً من الرأي العام، خاصةً أن كليهما كانا متزوجين.

مع ذلك، بعد وفاة الأميرة ديانا وطلاق كاميلا من زوجها السابق، تزوجها الملك تشارلز الذي كان لا يزال أميراً آنذاك، متحدياً التقاليد الملكية ووالدته الملكة إليزابيث التي لم تحضر زفاف ابنها.

كان الزوجان اللذان عقدا قرانهما عام 2005، يحتاجان إلى مكان مريح لقضاء شهر العسل بعد كل التوترات التي مرا بها قبيل حفل الزفاف، وكانت كاميلا تتوقع قضاء عطلة مشمسة في الريف الإيطالي، لكنها أصيبت بخيبة أمل عندما بدأت إجازتهما في أسكتلندا بناءً على توصيات الملكة.

وكانت محطة الزوجين الأولى في شهر العسل هي نزل للصيد بأسكتلندا على أراضي بالمورال، وهو أمر أثار استياء كاميلا وفقاً لمجلة The List؛ إذ كانت ذكريات ديانا تلاحقها في ذلك المكان.

مع ذلك لم يُمضِ الزوجان كل فترة شهر العسل في ذلك النزل، فقد توجها لاحقاً للتجول حول الجزر اليونانية على متن يخت.

الأميرة بياتريس وإدواردو موتزي في أنحاء فرنسا

يحرص الأزواج الملكيون على البقاء بعيداً عن أعين الصحافة وعدم مشاركة مخططاتهم لشهر العسل، وهذا بالضبط ما فعلته الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، عندما تزوجت إدواردو مابيلي موتزي عام 2020.

وعلى الرغم من السرية التي حرص عليها الزوجان، فإن بعض السياح قد تعرفوا عليهما في فرنسا، وبالتالي تسرب الخبر إلى الصحافة.

ووفقاً لعدد من السائحين، فقد تجول الزوجان في جنوب فرنسا وقضيا شهر عسل هادئاً هناك، وقد قالت صحيفة ديلي ميل وقتها، إن الزوجين يخططان لاستكمال شهر عسلهما في جزيرة لامو الواقعة بكينيا، لكن لم تستطع الصحافة التحقق من صحة هذا الأمر.

سيشل خيار الأمير ويليام والأميرة كاثرين

عندما تزوج الأمير ويليام بكاثرين، أميرة ويلز، في عام 2011، شاهد ما يقرب من مليار شخص حول العالم تغطية حفل الزفاف الملكي.

أما شهر العسل الذي امتد على مدار عشرة أيام، فقد بقي أمراً سرياً ولم يشاركه الزوجان مع الجمهور إلا بعد عودتهما، إذ كشفا أنهما قد أمضيا تلك الفترة في جزر سيشل، وقد أصدر القصر بيان امتنان لحكومة سيشل التي ساهمت في تسهيل الأمور للزوجين اللذين قضيا أياماً لا تُنسى في الجزيرة.

وأشارت مجلة People إلى أنه بعد أن مكث أمير وأميرة ويلز هناك، أصبحت الجزيرة وجهة شهر العسل المفضلة لنجوم مثل جورج كلوني وسلمى حايك.

شهر عسل غريس كيلي والأمير رينييه الثالث على متن يخت

كان حفل زفاف ملكة هوليوود غريس كيلي على أمير موناكو رينييه الثالث الحدثَ الأبرز في عام 1956، فقد أقاما حفل زفاف فاخراً أعقبه شهر عسل مميز أمضاه الزوجان على متن يخت.

أبحر الزوجان أولاً إلى "أيبيريا"، كما توجها إلى إيطاليا حيث التقى الزوجان الملكيان مع البابا بيوس الثاني عشر.

يُذكر أن اليخت سُمي منذ ذلك الحين باسم نجمة هوليوود غريس كيللي، وهو متاح لقضاء الإجازات الفاخرة.

شهر عسل سري للأمير هاري وميغان ماركل

ظل شهر عسل الأمير هاري وميغان ماركل في البداية طي الكتمان.

وقد تكهن البعض بأن الزوجين قضيا شهر العسل في إفريقيا، وربما ناميبيا. كما ذكرت بعض التقارير أنهما كانا يقيمان بقلعة في أيرلندا.

لكن عندما صدرت مذكرات الأمير هاري عام 2023، وردت بعض التفاصيل عن شهر العسل، إذ كتب هاري في مذكراته: "كان شهر العسل سرياً خاضعاً لحراسة مشددة، غادرنا لندن في سيارة متخفية في هيئة شاحنة نقل، نوافذها مغطاة بالكرتون". وأضاف: "ذهبنا إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة 10 أيام". "من الرائع أن أكون بعيداً، على البحر أستمتع بأشعة الشمس".

النمسا وجهة واليس سيمبسون والملك إدوارد الثامن

من أوائل الأحداث التي جعلت الأمريكيين ينتبهون للعائلة المالكة، زواج الملك إدوارد الثامن بالشخصية الاجتماعية الأمريكية واليس سيمبسون. في الواقع، عندما تزوجا عام 1937، لم يعد إدوارد الثامن ملكاً فقد تخلى عن عرشه طواعية مقابل الحب، وكانا يحملان لقب دوق ودوقة وندسور.

وقد استمر شهر العسل فترة طويلة تجاوزت الشهر الواحد، إذ قضى الزوجان معظم وقتهما في النمسا على شواطئ البندقية.

الملك تشارلز الثالث والأميرة ديانا

يبدو أن الملك تشارلز الثالث لم يحالفه الحظ في إسعاد عرائسه الجدد خلال شهر العسل. مثل زوجته الثانية، وورد أن الأميرة ديانا كانت غير سعيدة أيضاً بقضاء شهر العسل في بالمورال.

لكن لدى ديانا أسباب مختلفة لتكره شهر العسل، فقد ضبطت زوجها مرتدياً أزرار أكمام حُفر عليها نقش C C، وهي الأحرف الأولى من اسمي تشارلز وعشيقته كاميلا التي أصبحت زوجته فيما بعد .

بعد بالمورال، سافر الزوجان لتمضية ما تبقى من شهر العسل على متن يخت بريتانيا الملكي، حيث سافرا إلى جبل طارق.