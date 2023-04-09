تسللوا من ثقب الحمّام.. سرقة بضائع من متجر آيفون في واشنطن

شفق نيوز / سرق لصوص بضائع قيمتها 500 ألف دولار من متجر في مدينة لينوود بولاية واشنطن الأميركية، بعدما أحدثوا فتحة في حمام متجر مجاور.

وتمكن اللصوص من فتح الباب الأمامي للمقهى، ثم دخلوا متجر آبل عن طريق الفتحة، حيث جمعوا ما تمكنوا من جمعه من أجهزة إلكترونية، ثم خرجوا من نفس الثقب في الحائط، وغادروا المكان.

ووقعت عملية السرقة بعد الساعة 7 من مساء الأحد الماضي (عطلة أسبوعية) ولم يعلم موظفو متجر "آبل" بالسرقة حتى صباح اليوم التالي.

وذكرت الشرطة أن "اللصوص سرقوا 436 جهازاً (آيفون وآيباد وآبل ووتش)، تبلغ قيمتها حوالي 500 ألف دولار"، معتبرة أن عملية السرقة منظمة للغاية، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد فحص تسجيلات المراقبة.