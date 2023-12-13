"تسلا" تكشف عن جيلها الجديد من الروبوتات.. فيديو

شفق نيوز/ كشفت شركة "تسلا" الأمريكية عن جيلها الأحدث من روبوتات Optimus التي تطورها للقيام بمهام مختلفة لمساعدة الإنسان.

وأشارت الشركة إلى أن روبوتات Optimus Gen 2 الجديدة زوّدت بمحركات وكابلات وأجهزة استشعار طورها خبراء تابعون لها، كما يمكنها السير أسرع بنسبة 30% مقارنة بروبوتات Optimus السابقة، وبات وزنها أقل بـ10 كيلوغرامات تقريبا، وتحسنت فيها قدرات التوازن.

وتظهر في الفيديوهات التي انتشرت على الإنترنت أن هذه الروبوتات قادرة على تحريك أجزاء هياكلها باتجاهات مختلفة، وباتت قادرة على الانحناء والقيام بحركات تشبه الحركات الرياضية التي ينفذها البشر، وأصبحت تقوم بحركات أكثر تعقيدا بمساعدة أذرعها.

وكانت "تسلا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن روبوتات Optimus تخضع لتدريبات شاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أداء مهام جديدة، مثل فرز الأشياء بشكل مستقل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "تسلا" تخطط لاستخدام هذه الروبوتات في عمليات التصنيع الخاصة بها، وبعد التحقق من قدراتها ستطرح بعض نماذجها للبيع.

المصدر: ixbt - RT