سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسريب مواصفات هاتفي سامسونج القادمين القابلين للطي

Category: منوعـات

Date: 2021-06-29T05:12:22+0000
تسريب مواصفات هاتفي سامسونج القادمين القابلين للطي

شفق نيوز/ سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صوراً ومواصفات للهاتفين الجديدين اللذين يتوقع أن تطرحهما سامسونج صيف العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونج عازمة على طرح نموذجين مختلفين كليا من الهواتف القابلة للطي، أول نموذج سيحمل اسم Galaxy Z Fold 3  وسيكون شبيها من حيث التصميم بهواتف Z Fold  الحالية لكنه سيكون أكبر حجماً، والنموذج الثاني سيحمل اسم Galaxy Z Flip 3، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.

وستكون شاشة الهاتف الأول من نوع Super AMOLED بمقاس 7.5 بوصة، وشاشة الهاتف الثاني من نفس النوع لكن بمقاس 6.7 بوصة، وستدعم هذه الشاشات تقنيات +HDR10، أما ترددها فسيكون 120 هيرتزا ومن المفترض أن يجهز Galaxy Z Fold بمعالج Snapdragon 888 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطاً. أما Galaxy Z Flip 3 فبالإضافة لشاشته الأساسية من المفترض أن يزود بشاشة خارجية بمقاس 1.83 بوصة، وكاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وكامير أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15واطا.

 

related

سامسونج تتيح تقنية البلوكتشين بسهولة على أجهزة جالاكسي

Date: 2021-05-26 11:59:41
سامسونج تتيح تقنية البلوكتشين بسهولة على أجهزة جالاكسي

سامسونغ تقلب الموازين بقرص تخزين داخلي بسرعة مذهلة

Date: 2021-04-29 17:45:26
سامسونغ تقلب الموازين بقرص تخزين داخلي بسرعة مذهلة

ظهور "طفرات" في جماجم الشباب.. والهواتف في قفص الاتهام

Date: 2019-06-21 20:11:58
ظهور "طفرات" في جماجم الشباب.. والهواتف في قفص الاتهام

ريلمي تعلن موعد اطلاق هاتفها الجديد realme 8pro في العراق

Date: 2021-04-27 11:51:48
ريلمي تعلن موعد اطلاق هاتفها الجديد realme 8pro في العراق

لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن إنسان اصطناعي

Date: 2019-12-30 17:53:10
لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن إنسان اصطناعي

لأول مرة.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر مزود للهواتف الذكية

Date: 2020-07-30 11:05:15
لأول مرة.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر مزود للهواتف الذكية

سامسونج تستعرض Neo QLED 8K 2021 الذكي

Date: 2021-04-10 10:05:42
سامسونج تستعرض Neo QLED 8K 2021 الذكي

في حدث ملفت.. أمريكا تكرم "سامسونج"

Date: 2021-05-03 11:30:18
في حدث ملفت.. أمريكا تكرم "سامسونج"