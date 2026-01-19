تسريب ضخم يهز انستغرام.. قراصنة يهددون بفضح بيانات 17 مليون مستخدم

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة "مالويربايتس" المتخصصة في الأمن السيبراني، عن تسريب بيانات نحو 17 مليون مستخدم على منصة إنستغرام.

وأشار التقرير إلى أن "القراصنة نشروا على الإنترنت المظلم أسماء المستخدمين، وعناوين المنازل، والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر رسائل احتيالية تستهدف حساباتهم الشخصية".

وتلقى بعض مستخدمي موقع "بورنهب بريميم" تحذيرات من "رسائل بريد مزيفة تهدد بفضح عادات التصفح"، فيما أكد الموقع أنه "لم يتم كشف كلمات المرور أو بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين".

وأعلنت مجموعة "شاين هانترز" مسؤوليتها عن الاختراق، وهددت بنشر البيانات كاملة في حال عدم دفع فدية، ولها سجل سابق في اختراق شركات كبرى مثل سانتاندير وتيكت ماستر وAT&T.

ووفق ما يزعم القراصنة، فإن البيانات تشمل نحو 200 مليون سجل بحجم 94 غيغابايت، وقد أثارت الحادثة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.