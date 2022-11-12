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تسريب صور من زفاف تيفاني ترامب وعائلة العريس العربي 

Category: منوعـات

Date: 2022-11-12T05:39:38+0000
تسريب صور من زفاف تيفاني ترامب وعائلة العريس العربي 

شفق نيوز/ تتواصل التجهيزات لحفل زفاف تيفاني ترامب في منتجع والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في "Mar-a-Lago" بفلوريدا، على قدم وساق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" مجموعة من الصور للحفل الذي أقيم ليلة الجمعة، حيث ظهر الرئيس السابق مرتديا قميصا أبيض اللون وبدلة زرقاء، وكان يحيي الضيوف ويقف إلى جانب زوجته الحالية ميلانيا، التي كانت ترتدي فستانا أصفر، وزوجته السابقة مارلا مابلز، والدة العروس تيفاني (ابنة دونالد ترامب الصغرى) التي كانت ترتدي زيا باللون الفيروزي.

وارتدت تيفاني (29 عاما)، فستانا أبيض اللون، وكان إلى جانبها العريس العربي الأصل (من لبنان) مايكل شربل بولس (25 عاما)، الذي كان يرتدي بدلة رمادية مع ربطة عنق وردية.

وأظهرت الصور لحظة مؤثرة قبل موعد الزفاف الرسمي في العقار الرائع الموجود في بالم بيتش بفلوريدا، حيث من المتوقع أن يستقبل 250 ضيفا.

وتزامن الحفل مع تقارير عن أمطار كثيفة نتيجة إعصار نيكول قد تفسد الأجواء، لكن عائلتي ترامب وبولس قررتا الاستفادة بسرعة من الطقس المشمس من أجل بروفة الزفاف.

وظهرت في الصور ابنة ترامب الكبرى إيفانكا (41 عاما) ، وزوجها جاريد، وابنه إريك (38 عاما)، بالإضافة إلى زوجته لارا، وجد العروس ستانلي إدوارد مابلز، ووالدا العريس مسعد وسارة بولس.

وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا اعتبارا من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية.

 

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