تسريبات عن توجه "آبل" لإجراء تحسينات على إصدارها الجديد من آيفون

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين، عن نية شركة "آبل" إجراء تحسينات على إصدارها الجديد من جهاز آيفون 16 القادم.

وذكرت الصحيفة، أن "الرغبة في التغيير جاءت بعد إحباط المستخدمين من تغير لون التيتانيوم في هواتف آيفون 15 عند ملامستها لزيوت البشرة وبصمات الأصابع".

ومن خلال تفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء تنتج طبقات رقيقة جدا من الأكاسيد، التي تشتت الضوء وتعطي المعدن تشطيبات ملونة.

ووفقا للأكاديمي من جامعة البوليتكنيك في ميلانو، والتر نافاريني، فإن "أحد العوائق الرئيسية لاستخدام التيتانيوم هو التغيير اللوني الذي تسببه الآثار الدهنية للمواد الزيتية على السطح".

ولم تؤكد شركة "آبل" حتى الآن موعد إصدار آيفون 16، وسط حالة ترقب من قبل المستخدمين للتعديلات التي قد تدخلها الشركة على الجيل الجديد.

واشترك آيفون 15 بالجيل السابق بمجموعة من الخصائص لكنه تطور عنه فيما يخص منفذ الشحن وقدرة الكاميرا على التكبير بالإضافة إلى خصائص التقاط الصور وزر الأكشن.