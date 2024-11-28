تسريبات تكشف عن هاتف iPhone 17 Air ( فيديو)

شفق نيوز/ سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف iPhone 17 Air الذي ستطرحه آبل بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iPhone 17 Air سيحصل على معالجات Apple A19 SoC، مثل هواتف 17 Pro و17 Pro Max القادمة من آبل، كما سيجهّز بكاميرا أساسية فيها عدسة واحدة مثل هواتف iPhone SE.

وتشير بعض المواقع إلى أن الهاتف سيحصل على مكبر صوت واحد كما في هواتف iPhone 7، وسيجهّز بشريحة موديم من تطوير آبل، وهذه الشريحة لن تدعم نطاقات 5G mmWave، وسرعتها في التعامل مع البيانات ستكون شبيهة بشرائح الموديم التي تطرحها Qualcomm للهواتف الذكية متوسطة الفئة.

وذكر تقرير نشره موقع theinformation أن الهاتف لن يحصل على منافذ لشرائح SIM التقليدية، بل سيجهز بتقنيات Esim للاتصال بالشبكات الخلوية.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف أيضا على شاشة بمقاس 6.6 بوصة، وأن تتراوح سماكة هيكله ما بين 5 و6 ملم، أي أنه سيكون أرق بشكل ملحوظ من هواتف iphone 16 التي أتت بهياكل سمكها 7.8 ملم.

ولم تعلن آبل عن مواصفات هذا الهاتف وتصميمه بشكل رسمي بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيحصل على تصميم شبيه بهواتف آيفون الأخيرة، وعلى حواف منحنية للهيكل، وسيحاط الهيكل بإطار معدني متين.

المصدر: ixbit - RT