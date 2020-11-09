تسريبات تتوقع طرح آبل لجهاز جديد طال انتظاره

شفق نيوز/ ينتظر الكثير من عشاق "آبل" ما سوف يسفر عنه مؤتمرها، يوم غدا الثلاثاء، من منتجات جديدة قد يطمحون إلى انتقائها فور عرضها للبيع في المتاجر.

ونقل موقع "إنديان إكسبرس" عن تقارير صحفية أن، حدث العاشر من نوفمبر، سيسفر عن ظهور أول جهاز حاسوب "سليكون ماك" والذي يضم معالجات "ARM" الخاصة بآبل، وبالتالي الاستغناء عن معالجات أنتل.

وكان قد جرى الكشف عن المعالجات الجديدة فى يونيو من قبل الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، والذي قال وقتها:: "منذ البداية، احتضن جهاز ماك دائمًا تغييرات كبيرة للبقاء في طليعة صناعة الحواسيب ، وبناء على ذلك نعلن انتقالنا، ونعلن اليوم عن انتقالنا إلى آبل سيليكون، مما يجعل هذا يومًا تاريخيًا لنظام التشغيل (ماك).

وأضاف: "بفضل ميزاته القوية وأدائه الرائد فى الصناعة، ستجعل شرائح آبل سيليكون جهاز Mac أقوى وأكثر قدرة من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن تعلن أبل عن ثلاثة أجهزة ماك، هي "ماك بوك إير" وماك بوك برو" بقياس 13 بوصة، و:"ماك برو" بقياس 16 بوصة.

ويتلهف كثيرون أيضا أن تعلن أبل خلال الحدث عن عن أجهزة تتبع "إيرتاغز" التي طال انتظارها، والتي يمكن إلصاقها أو وضعها في العديد من المقتنيات الشخصية مثل محفظة النقود أو حمالة المفاتيح، وبالتالي يمكن العثور عليها في حال ضياعها عن طريق تطبيبق "FINDE ME" الذي سيكون مرتبطا بأجهزة التتبع ذات الحجم الصغير.

وبحسب التسريبات يمكن أن تتراوح تكلفة الجهاز الواحد من "AIRTAGS" بين 69 دولارًا و 99 دولارًا.

وكذلك من الممكن أن تعلن آبل خلال الحدث عن سماعات رأس لاسلكية متطورة خاصة بها، وتتميز بإمكانية تبديل وسادات الأذن، وقد يبلغ سعرها نحو 349 دولارًا.