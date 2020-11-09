سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تسريبات تتوقع طرح آبل لجهاز جديد طال انتظاره

Category: منوعـات

Date: 2020-11-09T16:26:52+0000
تسريبات تتوقع طرح آبل لجهاز جديد طال انتظاره

شفق نيوز/ ينتظر الكثير من عشاق  "آبل" ما سوف يسفر عنه مؤتمرها، يوم غدا  الثلاثاء، من منتجات جديدة قد يطمحون إلى انتقائها فور عرضها للبيع في المتاجر.

ونقل موقع "إنديان إكسبرس" عن تقارير صحفية أن، حدث العاشر من نوفمبر، سيسفر عن ظهور أول جهاز حاسوب "سليكون ماك" والذي يضم معالجات "ARM" الخاصة بآبل، وبالتالي الاستغناء عن معالجات أنتل.

وكان قد جرى الكشف عن المعالجات الجديدة فى يونيو من قبل  الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، والذي قال وقتها:: "منذ البداية، احتضن جهاز ماك دائمًا تغييرات كبيرة للبقاء في طليعة صناعة الحواسيب ، وبناء على ذلك نعلن انتقالنا، ونعلن اليوم عن انتقالنا إلى آبل سيليكون، مما يجعل هذا يومًا تاريخيًا لنظام التشغيل (ماك).

وأضاف: "بفضل ميزاته القوية وأدائه الرائد فى الصناعة، ستجعل شرائح آبل سيليكون جهاز Mac أقوى وأكثر قدرة من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن تعلن أبل  عن ثلاثة أجهزة ماك، هي "ماك بوك إير" وماك بوك برو" بقياس 13 بوصة، و:"ماك برو" بقياس  16 بوصة.

ويتلهف كثيرون أيضا أن تعلن أبل خلال الحدث عن عن أجهزة تتبع "إيرتاغز"  التي طال انتظارها، والتي  يمكن إلصاقها أو وضعها في العديد من المقتنيات الشخصية مثل محفظة النقود أو حمالة المفاتيح، وبالتالي يمكن العثور عليها في حال ضياعها عن طريق تطبيبق "FINDE ME" الذي سيكون مرتبطا بأجهزة التتبع ذات الحجم الصغير.

وبحسب التسريبات يمكن أن تتراوح تكلفة الجهاز الواحد من "AIRTAGS" بين 69 دولارًا و 99 دولارًا.

وكذلك من الممكن أن تعلن آبل خلال الحدث عن سماعات رأس لاسلكية متطورة خاصة بها، وتتميز بإمكانية تبديل وسادات الأذن، وقد يبلغ سعرها نحو 349 دولارًا.

related

كورونا يدفع "آبل" لغلق متاجرها واللجوء لخيار بديل

Date: 2020-03-14 18:21:47
كورونا يدفع "آبل" لغلق متاجرها واللجوء لخيار بديل

تسريب جديد بشأن نظارة أبل المنتظرة

Date: 2020-08-08 20:52:04
تسريب جديد بشأن نظارة أبل المنتظرة

براءة اختراع.. هاتف آبل المستقبلي يصلح نفسه بنفسه

Date: 2020-10-06 12:33:50
براءة اختراع.. هاتف آبل المستقبلي يصلح نفسه بنفسه

صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة

Date: 2020-10-10 10:29:00
صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة

لعشاق آبل.. الإعلان رسمياً عن هواتف "آيفون 12"

Date: 2020-10-13 18:38:10
لعشاق آبل.. الإعلان رسمياً عن هواتف "آيفون 12"