تسجيل أول ظهور لـ"اللقلق الأسود" في هور "زريوار" غربي إيران

شفق نيوز- طهران

رصدت سلطات حماية البيئة في محافظة كوردستان غربي إيران، طائر "اللقلق الأسود" النادر لأول مرة في نطاق هور "زريوار" الدولي، في خطوة اعتبرها مسؤولون محليون مؤشراً على تعاف جزئي للمحيط البيئي للمحمية الطبيعية.

ونقلت وكالة مهر الايرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس إدارة حماية البيئة في مدينة مريوان، مهدي باليده، قوله إن كوادر حماية البيئة تمكنت من توثيق وجود الطائر وتصويره عند أطراف الغابات المحيطة بقرية "بيرصفا" الواقعة ضمن نطاق الهور.

وأوضح باليده أن اللقلق الأسود يُعد من الطيور المهاجرة الحساسة للتغيرات البيئية والتي تتجنب التواجد في المناطق المأهولة أو ذات النشاط البشري المرتفع، مشيرا إلى أن رصده يعكس "تحسنا نسبيا في الموارد المائية واستقرار الموائل الطبيعية في المنطقة".

وشدد المسؤول البيئي على أهمية مكافحة الصيد غير المشروع والإدارة المستدامة للمياه لضمان بقاء هذه الأنواع النادرة، داعيا المجتمعات المحلية إلى التعاون للحفاظ على التنوع البيولوجي في الموقع.

ويعد هور "زريوار" (أو زريبار) بحيرة عذبة ذات أهمية دولية ومدرجة ضمن اتفاقية "رامسار" لحماية المناطق الرطبة، وتستقطب سنويا أعداداً كبيرة من الطيور المهاجرة القادمة من مناطق مختلفة من العالم.