تسجل أول إصابة بسلالة جديدة من "جدري القردة" في نيويورك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأميركية، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي)، تم تأكيد ثلاث حالات في البلاد، في ولايات كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، ناتجة عن السلالة الفرعية (آي.بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين، إثر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشاره إلى دول مجاورة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي المرض إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز حالة الطوارىء لجدري القردة.

وأضافت أن معدل الوفيات بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2024 كان 0,5% من بين الإصابات المؤكدة، أو 25 وفاة من 5,160 إصابة، و3,3% من بين الإصابات المشتبه بها، سواء التي تم اختبارها أو لم يتم اختبارها، أو 717 وفاة من بين 21,835 حالة.