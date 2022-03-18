تسبب به طفل.. مقتل 9 أشخاص في حادث سير بالولايات المتحدة

شفق نيوز/ أسفر حادث تصادم مركبتين، في ولاية تكساس الأميركية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة شخصين، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي أن أن"، الجمعة.

وقالت الشبكة إن طفلا بعمر 13 عاما كان يقود مركبة "بيك أب" تسبب بالحادث، وإن ستة لاعبي غولف من جامعة ساوث ويست ومدربهم، من بين الأشخاص المتوفين.

وبحسب إدارة السلامة العامة في تكساس، وقع الحادث بين مركبة "بيك أب" وحافلة كانت تقل طلابا من الجامعة، الثلاثاء الماضي.

ونقلت الشبكة عن بروس لاندسبيرغ، وهو مسؤول في مجلس سلامة النقل الوطني، أن الفتى البالغ من العمر 13 عاما توفي هو وبرفقته شخص بالغ كان يركب معه.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من التعرف على رفات السائق الفتى من حجمه، موضحا أن المعلومات الأولية تكشف أن الإطار الأمامي الأيسر لمركبة "البيك أب" التي كان يستقلها الطفل قد تعرض للضرر ما تسبب في انحرافها بقوة إلى اليسار، لتصطدم بمركبة على الجهة المقابلة.

وأضاف أنه يُقتل على الطرق السريعة نحو 100 شخص يوميا، وكل يومين يموت ما يعادل تحطم طائرة بوينغ 737، وعلينا أن نبدأ في فعل شيء تجاه ذلك.

وأكد أن المركبتين اللتين اصطدمتا ببعض كانتا تتحركان ضمن الحد الأقصى للسرعة، وهي 75 ميلا في الساعة.

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