تسبب السرطان .. أزمة في أميركا بسبب أدوية خاصة بضغط الدم

قررت شركة Teva الأميركية، يوم السبت، سحب أكثر من 580 ألف عبوة من دواء ضغط الدم "هيدروكلوريد برازوسين" بعد اكتشاف شوائب قد تسبب السرطان.

ويُباع الدواء بشكل رئيسي تحت الاسمين التجاريين "مينيبريس" و"برازين"، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى نحو 500 ألف أميركي.

ويعمل "برازوسين" عن طريق منع مستقبلات ألفا-1 الأدرينالية في الجسم، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويسهّل مرور الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم.

وجاء السحب بعد اكتشاف احتمال تلوث الأقراص بشوائب "نيتروزامين"، وهي مركبات سامة قد تتشكل أثناء معالجة الأغذية أو تخزين وتجهيز الأدوية.

وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن هذه الشوائب قد تسبب السرطان عن طريق تلف الحمض النووي، ما يزيد خطر الإصابة بأورام الكبد والمعدة والرئة، ومع ذلك، فإن الأدلة على تأثيرها على البشر ما تزال محدودة.

وتشمل المنتجات المسحوبة 181659 عبوة من كبسولات "هيدروكلوريد برازوسين" بتركيز 1 ملغ، و291512 عبوة من كبسولات بتركيز 2 ملغ، فضلاً عن 107673 عبوة من أقراص بتركيز 5 ملغ.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتجات "قد تسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعكس طبيا"، مع احتمال ضئيل لحدوث أضرار صحية خطيرة.

وحذر الخبراء من أن التوقف المفاجئ عن استخدام أدوية ضغط الدم من نوع حاصرات ألفا-1 قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم الارتدادي أو المفاجئ وألم الصدر وزيادة معدل ضربات القلب، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.