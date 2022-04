تزامناً مع كذبة نيسان.. تويتر يحير متابعيه بتغريدة ويتهرب من الإجابة!

شفق نيوز/ بتغريدة مقتضبة من كلمات قليلة، أثارت الحيرة بين ملايين من متابعي العصفور الأزرق، كشف تويتر عبر حسابه الرسمي مساء أمس عن ميزة طال انتظارها.

فقد غردت شركة التواصل العملاقة، قائلة إنها تعمل على زر لتعديل التغريدات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت التغريدة مجرد مزحة، أوضح تويتر في بيان "أنه لا يستطيع التأكيد أو النفي"، واعدا بتفاصيل وإيضاحات لاحقا.

we are working on an edit button