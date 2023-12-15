"تريندات 2023" في غوغل: الصدارة لحرب غزة

شفق نيوز/ كشف تقرير "غوغل تريند" لعام 2023، والذي يرصد أهم الأحداث التي قام المستخدمون بالتفتيش عنها عبر محرك البحث الشهير، عن تصدر حرب إسرائيل وغزة قائمة الأخبار.

وبحسب التقرير أن المركز الثاني كان من نصيب حادثة "غواصة تايتانيك" (تيتان)، التي قتل 5 أشخاص كانوا بداخلها بعد انفجارها، في يونيو الماضي، تحت الماء خلال رحلة كانت مخصصة لاستكشاف بقايا سفينة تايتانيك الشهيرة.

واحتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي المرتبة الثالثة، وقد أدى لعشرات آلاف القتلى والجرحى، حيث تجاوز عدد القتلى في تركيا فقط 50 ألف شخص.

وجاءت باقي الأخبار في القائمة بالترتيب على الشكل التالي: "4 إعصار هيلاري، 5 إعصار إداليا، 6 إعصار لي، 7 إطلاق النار في مين، 8 إطلاق النار في ناشفيل، 9 رحلة (شاندرايان-3) الفضائية، 10 الحرب في السودان".

ويضم تقرير غوغل تريند عدة فئات مقسمة على قوائم، ومنها مشاهير وممثلين ومتوفين ولاعبين وموسيقيين وبرامج تلفزيونية وأفلام وفرق رياضية.

وبالنسبة للأفلام تصدر فيلم "باربي" قائمة البحث، تلاه "2 أوبنهايمر، 3 جوان، 4 ساوند أوف فريدوم، 5 جون ويك: شابتر 4، 6 أفاتار: ذا وي أوف ووتر، 7 إيفريثينغ إيفريوير أول آت ونس، 8 جادار 2، 9 كريد 3، 10 باثان".

وعلى صعيد الفرق الرياضية، تصدر نادي إنتر ميامي الأميركي القائمة لعام 2023، مع انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوفه، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي المرتبة الثانية، جاء فريق كرة السلة، لوس أنجلوس ليكرز، الذي استطاع الفوز بلقب "أن بي إيه" 17 مرة، ونادي النصر السعودي احتل المركز الثالث في القائمة، حيث شهد انتقالات صيفية للاعبين كبار من أندية أوروبية، على غرار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب الفرق الرياضية الأخرى كالآتي "4 مانشستر سيتي، 5 ميامي هيت، 6 تكساس رينجرز، 7 الهلال، 8 بوروسيا دورتموند، 9 منتخب الهند للكريكيت، 10 بوسطن بروينز".