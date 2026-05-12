ترمب يستبدل فرانكلين بوجهه على فئة الـ100 دولار

شفق نيوز- واشنطن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل صورته عبر منصة "تروث سوشيال"، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نشره ترامب، فقد تضمنت الصورة ورقة نقدية يظهر في وجهها الأمامي صورته بدلاً من بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، فيما بقي تصميم الخلف دون تغيير مع صورة قاعة الاستقلال.

ولم يرفق ترامب المنشور بأي تعليق، واكتفى بعرض صورتين للورقة النقدية.

وتأتي هذه الخطوة وسط نقاشات سياسية سابقة في الولايات المتحدة بشأن إدخال تعديلات على تصميم العملات، إذ كان النائب الجمهوري براندون جيل قد طرح في آذار/مارس الماضي مشروع قانون يقترح إصدار ورقة 100 دولار تحمل صورة ترامب.

كما شهدت الأشهر الماضية تداول مقترحات داخل دوائر رسمية أميركية بشأن إصدار عملة معدنية خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، تتضمن صورة للرئيس الأميركي السابق.

ويفرض القانون الأميركي قيوداً على استخدام صور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ما يجعل إمكانية اعتماد أي تصميم مماثل محل نقاش قانوني.