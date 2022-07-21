تركي آل الشيخ "حزين" على "تسابق" الأندية لرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو ويوجه له نصيحة

شفق نيوز / أعرب رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عن "حزنه" بسبب الوضع الذي يعيشه حالياً نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو و"تسابق الأندية" لرفض التعاقد معه، معتبرا أن بداية أخطاء "صاروخ ماديرا" كانت في انتقاله من ريال مدريد الاسباني.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه".

وأضاف آل الشيخ "على كرستيانو حفظ ماء الوجه وانهاء تعاقد كبير قريباً (..) بداية أخطائه انتقاله من ريال مدريد من الأساس، هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة".