تركيا منزعجة من "الديك الرومي" وتنوي تغيير اسمها بالإنكليزية

شفق نيوز/ أعربت السلطات التركية، يوم الاربعاء، عن انزعاجها من ترجمة اسمها باللغة الانكليزية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودول أخرى إلى تغييره.

ووفقاً لموقع دوتشه فيله عربي، فإن الأتراك على خلاف شديد مع المسمى الإنكليزي لبلدهم، أي كلمة "تيركي"، وتريد أنقرة تغييره في لغة الأعراف الدبلوماسية من "تيركي" إلى "تُركيا"، والسبب هو ازدواج معنى كلمة "تيركي" في الإنكليزية.

ويقول الموقع الألماني أن الحكومة التركية سئمت من المقارنة مع الطائر الشهير، الذي يرتبط بالأذهان عند نطق أو كتابة اسم بلدها باللغة الإنكليزية بالديك الرومي.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فقد كتبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل التوقف رسميا عن استخدام اسم الدولة بالإنجليزية "Turkey".

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في بيان متلفز، إنه يتوقع أن تتم إعادة التسمية الرسمية في الإنكليزية إلى "Turkiye" (تنطق: تيركيي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت الأمم المتحدة قد أبدت استعدادها لذلك.

وكانت تركيا قد قررت بالفعل في نهاية العام الماضي استخدام عبارة "صنع في تركيا" "Made in Turkiye، بدلا من "Made in Turkey" لتصدير المنتجات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كلمة "Turkiye" (التسمية الجديدة بالإنكليزية) "تعبر بشكل أفضل عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية".

وكتبت قناة "TRT" التركية الرسمية "اكتب كلمة Turkey في غوغل وستحصل على مجموعة معقدة من الصور والمقالات وتعريفات القواميس، من شأنها أن تربط البلد تركيا بطائر كبير موطنه أمريكا الشمالية"، تقصد الديك الرومي.

ويمثل الديك الرومي أهمية ثقافية كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة، ففي عيد الشكر "عيد الحصاد الأمريكي"، الذي يحتفل به يوم الخميس الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر كل عام، يكون الديك الرومي المشوي هو الوجبة الرئيسية في هذا العيد، ومن هنا اتخذ شهرة عالمية.