تركيا.. إحياء "ليلة الرغائب" بطقوس دينية في المساجد

شفق نيوز- أنقرة

أحيا المسلمون في تركيا، مساء اليوم الخميس، "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب كل عام وفق التقويم الهجري.

وشهدت المساجد في عموم تركيا وخاصة إسطنبول بعد صلاة المغرب، إقبالاً كبيراً لمواطنين للمشاركة في برنامج خاص أقيم بهذه المناسبة، وذلك رغم الطقس البارد والماطر، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأقيمت في مسجد أيوب سلطان فقرات لتلاوة القرآن الكريم والأدعية والأناشيد والابتهالات الدينية في المسجد الذي يضم ضريح الصحابي أبو أيوب الأنصاري، مضيف نبي الإسلام محمد.