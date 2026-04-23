تركيا تحظر مواقع التواصل لمن هم دون 15 عاماً

صادق البرلمان التركي، على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وبموجب القانون، الذي أُقر (مساء الاربعاء) لن يتمكن من هم دون 15 عاماً من التسجيل على الشبكات الاجتماعية، فيما ستُلزم المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر.

كما يمنح القانون أولياء الأمور أدوات للتحكم في وقت استخدام الشاشات والإنفاق عبر الإنترنت.

وينص أيضاً على إلزام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بالتدخل خلال ساعة واحدة من نشر المحتوى الضار في حالات الطوارئ.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وتناقش عدة دول، خصوصاً في أوروبا، فرض قيود أو حظر الوصول إلى الشبكات الاجتماعية لمن هم دون سن 15 عاماً.