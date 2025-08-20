تركيا.. اصطياد سمكة "جرّي" تزن 100 كلغ بالصنارة

شفق نيوز- أنقرة

تمكّن صياد هاوٍ في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا من اصطياد سمكة "جرّي" (قرموط) عملاقة، بلغ وزنها نحو 100 كيلوغرام وطولها 2.5 متر في مياه نهر مريج.

وقال الصياد التركي "صالح طاش طرلا" (53 عاماً)، لوكالة "الأناضول"، إنه كان يصطاد بالقرب من جسر "الدكتور محمد مؤذن أوغلو"، وفوجئ عند فحص صنارته بأنه علِق بها سمكة ضخمة.

وأضاف أنه تمكن بصعوبة من إخراج السمكة العملاقة، التي بلغ طولها 2.5 متراً ووزنها قرابة 100 كيلوغرام، إلى ضفة النهر.

وأشار طاش طرلا، إلى أنه لأول مرة يصطاد سمكة بهذا الحجم.

وعبّر عن فرحته قائلاً "كنا نصطاد من قبل، لكن لم يصدف أن اصطدت واحدة بهذا الحجم الكبير".

وأردف طاش طرلا "تعبت كثيراً لإخراجها (من مياه النهر)، واستغرق الأمر حوالي ساعة كاملة. وفي النهاية كان من نصيبي بفضل الله أن أخرجها إلى اليابسة".