ترقب لمشاهدة القمر الوردي من السبت إلى الاثنين

شفق نيوز / يشهد عشاق الفلك هذا الأسبوع ظهور القمر الوردي، والذي سيكون أكثر إشراقا يوم السبت 16 أبريل، وسيظل كاملا حتى صباح الاثنين.

وعلى الرغم من أن اسم "بدر أبريل" يوصف بالوردي، ما قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى هذا اللون عند طلوعه، إلا أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة لأن هذا الأمر لن يحدث، حيث أن القمر في الواقع يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" (phlox subulata)، في بداية فصل الربيع، في أمريكا الشمالية، والتي لها لون وردي رائع، وهي من العلامات المميزة للربيع.

ومن المنتظر أن يظهر القمر أولا بلون ذهبي، وسيبلغ هذا البدر ذروته يوم السبت 16 أبريل، في الساعة 2:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيظهر كاملا حتى صباح الاثنين 18 أبريل. وأفضل وقت في اليوم لرؤية البدر تكون عند الغسق.

ويُطلق القمر الكامل لشهر أبريل عدة أسماء مختلفة، ووفقا لوكالة ناسا، بعضها مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين، وتم جمعها معا لأول مرة في تقويم ماين فارمرز في ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان هذا التقويم هو أول من أطلق عليه اسم القمر الوردي نسبة إلى نبات القبس الوردي.

ويعرف بدر أبريل أيضا باسم "قمر الفصح الكامل" (Paschal Full Moon)، واشتقت عبارة Paschal من الكلمة اليونانية Passover والتي تعني "عيد الفصح".

كما يُطلق أيضا على القمر الوردي اسم قمر العشب النابت، وقمر البيض، وقمر السمك.