ترقب لتغيير جذري في علاج سرطان الرئة

شفق نيوز/ أمضى فريق بحثي في مختبر وانغ ومجموعة تشانغ البحثية في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، السنوات الخمس الماضية في تطوير روبوتات هجينة بيولوجية دقيقة، وهي أجسام صغيرة مصنوعة من مواد طبيعية وصناعية يمكن استخدامها في الطب.

وفي بحث منشور حديثا، طوّر الباحثون روبوتا صغيرا هجينا بيولوجيا يعتمد على الطحالب الدقيقة الخضراء، يمكنه توصيل العلاج الكيميائي مباشرة إلى الرئة وعلاج النقائل الرئوية، مما يسمى سرطان الرئة.

وعادة ما تُصنع الروبوتات الدقيقة الاصطناعية من هياكل معدنية أو بوليمرية صلبة يصعب تصنيعها. وتكون غير قادرة على الوصول إلى أعضاء وأنسجة معينة، ويمكن أن تكون سامة للإنسان.

وتبين مؤخراً أن الطحالب الدقيقة تتغلب على هذه المخاوف، حيث يمكنها التحرك بشكل مستقل عن طريق استخدام ملحق يشبه الشعر يسمى "السوط"، لدفع نفسها عبر أعضاء مثل الرئتين. كما أنها أقل سمية مقارنة بالكائنات الحية الدقيقة الأخرى.