ترشيح رواية عراقية للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

شفق نيوز/ رُشحت رواية "وادي الفراشات" للعراقي أزهر جرجيس، يوم الأربعاء، للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية التي يرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية في دورتها الثامنة عشرة.

وضمت القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز ست روايات من العراق وموريتانيا وسوريا ولبنان ومصر والإمارات.

والروايات المرشحة هي "وادي الفراشات" للعراقي أزهر جرجيس، و"دانشمند" للموريتاني أحمد فال الدين، و"المسيح الأندلسي" للسوري تيسير خلف، و"ميثاق النساء" للبنانية حنين الصايغ، و"صلاة القلق" للمصري محمد سمير ندا، و"ملمس الضوء" للإماراتية نادية النجار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتخصص الجائزة مبلغ 10 آلاف دولار لكل رواية بلغت القائمة القصيرة، فيما تحصد الرواية الفائزة 50 ألف دولار إضافية عند الكشف عنها في 24 نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء إعلان لجنة التحكيم للقائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمكتبة الإسكندرية في مصر بحضور مدير المكتبة أحمد زايد، ورئيس مركز أبو ظبي للغة العربية علي بن تميم، وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من الكتاب والنقاد والإعلاميين.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان "لقد أضحت الجائزة العالمية للرواية العربية، بل أصبحت وأمست وغدت، الجائزة الأولى عربياً وعالمياً في ميدانها، ولا أركن في هذا الادعاء إلى دغدغات أحلام مجلس أمناء الجائزة بل إلى حقيقة جلية واضحة في الساحة الثقافية العربية، جعلت هذه الجائزة مُلكا لنا جميعاً، كُتاباً ونقاداً وناشرين وإعلاميين، وعلى رأسنا جميعاً القراء العرب".

وتلقت الجائزة في هذه الدورة 124 رواية اختيرت منها 16 رواية للقائمة الطويلة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الأكاديمية المصرية رئيسة لجنة التحكيم، منى بيكر، إن وصول أي عمل للقائمة الطويلة هو فوز جزئي، مشيرة إلى أن اللجنة اتبعت مجموعة من المعايير الفنية والأدبية المتعارف عليها من أبرزها اللغة وأجرت مناقشات مطولة في كل مرحلة بدءا من التصفية الأولية للأعمال المتقدمة وصولاً إلى القائمة القصيرة.