ترجمة و"بزنس".. تعرف على مزايا واتساب الجديدة

شفق نيوز/ اختبر تطبيق "واتساب"، ميزة جديدة للترجمة الفورية للرسائل الواردة بلغات مختلفة عن لغة المستخدم داخل المحادثات، وذلك اعتماداً على خدمة Google Translate، إلى جانب استعداد خدمة التراسل للحد من الرسائل الإعلانية المزعجة.

وذكر تقرير لموقع WABetaInfo، أن خدمة التراسل الفوري ستدمج ميزة الترجمة الفورية من Google Translate، مما سيسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل داخل "واتساب"، بدلاً من فتح تطبيق منفصل.

تعتمد الميزة على تقنية الترجمة الفورية من جوجل، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن عملية المعالجة تتم محلياً على هاتف المستخدم، وذلك يحافظ على خصوصية محتوى الرسائل.

سيحتاج المستخدم إلى تحميل حزم اللغات لتمكين هذه الميزة في المستقبل، مما يضمن الوصول إلى الترجمة بالغات المفضلة في أي وقت، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الميزة الحية للترجمة محدودة في البداية لبعض اللغات مثل الهندية والإنجليزية، مع احتمال توسيعها لتشمل المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.

ليست تلك المرة الأولى التي يوفر خلالها تطبيق للتراسل الفوري إمكانية الترجمة الفورية للرسائل داخل المحادثات، إذ تتيح خدمة WeChat للتراسل خيار ترجمة الرسائل الواردة تلقائياً.

حالياً يحتاج المستخدم إلى نسخ الرسائل من داخل المحادثات، ولصقها داخل تطبيق من تطبيقات الترجمة لفهم محتواها وكتابة الرد السليم عليها.

يُذكر أن تلك الميزة تتيحها سامسونج بالفعل داخل خدمات التراسل ومن بينها "واتساب"، وذلك من خلال خدماتها Galaxy AI للذكاء الاصطناعي، والتي تترجم بشكل فوري الرسائل.

كما تستعد خدمة "واتساب بيزنس"، الموجهة لقطاع الأعمال، لتعديل أسعار الرسائل بهدف تقليل الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها، وتحسين تجربة المستخدم، ومع حلول 4 أغسطس، ستنخفض أسعار الرسائل الخدمية، بينما سترتفع أسعار الرسائل التسويقية اعتباراً من 4 أكتوبر، بحسب موقع "تيك كرانش".

حسب هيكل التسعير المحدّث لشركة ميتا، يتم تحصيل الرسوم من الشركات بناءً على أربع فئات: التسويق والخدمة (مثل تحديثات الطلبات)، التوثيق (مثل كلمات المرور لمرة واحدة OTP)، وخدمة العملاء.

ستصبح الرسائل التسويقية على "واتساب بيزنس"، أكثر تكلفة في الهند، فمن المقرر أن ترتفع أسعار الرسائل التسويقية من 0.0099 دولار إلى 0.0107 دولار، أي بمعدل زيادة نسبتها 8%، بينما ستشهد المحادثات الخدمية انخفاضاً كبيراً بنسبة 67%، من 0.0042 دولار إلى 0.0014 دولار.

يُذكر أن خدمة "واتساب بيزنس"، وصل عدد مستخدميها إلى 200 مليون مستخدم، يستفيدون من أدوات الخدمة للتواصل مع زبائنهم بشكل فعّال، ويبقى الجانب التسويقي هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين وصول الشركات للعملاء المستهدفين، وتقديم ما قد يحتاجون إليه من خدمات جديدة، وتجاوز الحد بالتحول إلى مصدر إزعاج لا يتوقف.