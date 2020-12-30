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ترامب يفصح عن أمنيته الأخيرة قبل مغادرة البيت الابيض

Category: منوعـات

Date: 2020-12-30T12:44:28+0000
ترامب يفصح عن أمنيته الأخيرة قبل مغادرة البيت الابيض

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسمية أحد المطارات في الولايات المتحدة باسم رئيس سابق، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل.

ونقلت صحيفة الديلي بيست عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب عمد مؤخرا إلى سؤال بعض المساعدين .والمستشارين حول ألية تسمية المطارات على اسم رئيس من رؤوساء الولايات المتحدة السابقين.

وترجح الصحيفة أن الرئيس ترامـب يسعى لتسمية أحد المطارات باسمه قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر المقبل. وقالت أحد المصادر للصحيفة، إن ترامب سأل، في مرحلة ما منذ انتخابات 2020. عن نوع “الأعمال والمستلزمات والوثائق” اللازمة لتسمية مطار باسم رئيس سابق.

كما قال شخص آخر مقرب من ترامب للصحيفة، إن الرئيس خلال فترة رئاسته قد تحدث عن هذا الموضوع  مرتين على الأقل. وتحديدا منذ أوائل عام 2018، مفصحا عن رغبته في امتلاك مطار وطني أو دولي في الولايات المتحدة يحمل اسم “دونالد جيه ترامـب”. وأنه يأمل أن يكون هناك جهد وتوجه للقيام بذلك. على غرار تسمية المطار الوطني في منطقة واشنطن العاصمة على اسم الرئيس رونالد ريغان

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