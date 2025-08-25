ترامب يطالب بإعادة "البنتاغون" إلى اسمها "التاريخي" في القرن الـ18

شفق نيوز- واشنطن

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب الأمريكية".

وصرح ترامب: "لماذا نسمى "دفاعاً؟.. كان يطلق عليها سابقاً وزارة الحرب، وكان للكلمة صدى أقوى".

وقال إنه لا يحب تسمية وزارة الدفاع الأمريكية وأنه يرغب في تغيير اسمها إلى "وزارة الحرب الأمريكية".

وأضاف: "إذا رغبتم بدعمي.. وإذا أردتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه عندما كنا نفوز بالحروب دائماً فلا مانع لدي".

وأعرب عن دعمه لإعادة تسمية الوزارة، قائلاً: "لا أريد أن تكون وزارة الدفاع فقط.. نريد الدفاع ولكننا نريد الهجوم أيضاً".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب طرح التصويت لتغيير اسم الوزارة.

وأسست وزارة الحرب في البداية على يد جورج واشنطن في 7 آب/ أغسطس 1789، وفي عام 1947 وقع الرئيس هاري ترومان قانوناً أعاد تنظيم الإدارات المعنية بالحرب ضمن المؤسسة العسكرية الوطنية، وأعيدت تسميتها إلى وزارة الدفاع بعد عامين.