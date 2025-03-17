ترامب "يتوج نفسه" بطلًا للغولف في ناديه الخاص (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزه ببطولة نادي الغولف في أحد أنديته، واصفًا الحدث بأنه "شرف عظيم".

ونشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" صورة توثق فوزه، وكتب: "فزتُ للتو ببطولة نادي الغولف، وربما الأخيرة لي، في نادي ترامب الدولي للغولف... يا له من شرف عظيم!".

ويُعرف ترامب بولعه الشديد برياضة الغولف، حيث يمتلك 17 ملعبًا حول العالم ضمن "منظمة ترامب"، وقد استضافت ملاعبه عدة بطولات احترافية كبرى.

وفي سياق آخر، كشف تقرير لموقع HuffPost أن ولع ترامب بالغولف كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 18 مليون دولار منذ توليه منصبه عام 2017 بسبب نفقات الحماية الأمنية والتنقلات.