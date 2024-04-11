ترامب خارج تصنيف أغنى 500 رجل في العالم

شفق نيوز/ أفادت بيانات التداولات ومؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات (BBI)، يوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خسر موقعه في تصنيف أغنى 500 شخص في العالم.

وجاء تراجع ثروة الرئيس الأمريكي السابق في ظل انخفاض سهم شركة Trump Media & Technology Group Corp، مؤخرا في الأسواق الأمريكية.

ويوم أمس تراجع سهم الشركة، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، بنسبة 8.57% إلى 34.26 دولار.

وأدى ذلك إلى انخفاض ثروة ترامب إلى 4.6 مليار دولار، ما قاد إلى خروجه من قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات، إذ تبلغ أدنى ثروة الشخصيات المدرجة في القائمة 5.76 مليار دولار.

كذلك تراجع الرئيس الأمريكي السابق إلى المركز 697 في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنياء العالم.