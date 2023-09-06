تدشين Samsung Food القائم على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق تطبيق Samsung Food، المنصّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لتحضير الوجبات والوصفات.

ويتوفر Samsung Food في 104 دولة حول العالم بثماني لغات، ويقدّم تجارب طعام شاملة مع أكثر من 160 ألف وصفة متاحة، إلى جانب توجيه المستخدمين نحو اكتشاف أطباق جديدة والتخطيط لوجبات مخصّصة، وطلب مكوّنات الطعام عبر الإنترنت. تُتيح المنصة للمستخدمين إمكانيّة التحكم في أجهزة الطهي، مع تزويدهم بإرشادات شاملة لطهي الطعام، بالإضافة إلى السماح لهم بمشاركة وصفاتهم المفضّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً على تشكيلة سامسونج الواسعة من أجهزة الطهي وخدمات الطعام؛ توظّف منصة Samsung Food تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز القدرات الحالية، وتوفير منصة طعام تلبّي كافة احتياجات ومتطلبات مستخدميها وتنسجم تماماً مع أنماط حياتهم المتغيّرة. وقد اعتمدت Samsung Food على قاعدة البيانات الشاملة الخاصة بـ ـWhisk، وهي منصة طعام ذكية استحوذت عليها شركة Samsung Next في عام 2019، والقائمة على التكنولوجيا المتطوّرة Food AI بحيث يُمكنها اقتراح وجبات طعام بناءً على تفضيلات المستخدم وبما يتناسب مع الموسم.

وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الأعمال لقطاع الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "يعدّ الطعام الذي نستمتع به وبطريقة إعداده أمر أساسي في حياتنا اليومية، فالجميع يحبّ تجربة الطهي وتناول الطعام معًا. ومن خلال ربط الأجهزة الرقمية والأجهزة المحمولة عبر منظومة سامسونج وتقديم المساعدة للمستخدمين بدءاً من قائمة التسوق وُصولاً إلى طبق العشاء؛ تستخدم Samsung Food إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة لتقديم تجربة طعام مخصصة ومتكاملة ويمكن للمستخدمين التحكم فيها بكلّ سهولة".

خصّص أسلوب تناولك للطعام؛ استكشف الوصفات وخطّط لوجبتك مع الذكاء الاصطناعي، واربط التطبيق بمطبخك وشارك تجاربك.

تقدّم مجموعة ميزات Samsung Food الواسعة دعماً للمستخدمين في كل خطوة أثناء التخطيط لوجباتهم وعملية الطهي، بما يشمل أربعة مجالات رئيسية تتمثل في: استكشاف الوصفات وتخصيصها، والتخطيط للوجبات، وتجربة الطهي المتصل، ومزايا المشاركة الاجتماعية.

وفيما يتعلّق باستكشاف الوصفات؛ يتيح تطبيق Samsung Food للمستخدمين حفظ وصفاتهم في مساحة الوصفات الرقمية الشخصية الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان، ليقوم التطبيق بتحليل الوصفات وتنسيقها ومن ثمّ تنظيمها لإنشاء قوائم تسوق بناءً على مكوناتها. وإلى جانب الأجهزة المحمولة؛ بإمكان المستخدمين الوصول إلى خدمة Samsung Food من خلال ثلاجات Bespoke Family Hub™، بحيث يتم فتح تطبيق Samsung Food من شاشة Family Hub™ التي تعمل باللمس، ليقدم توصيات بشأن الوصفات بناءً على قائمة المواد الغذائية المتوفرة والتي يديرها المستخدم.

كما تمّ تزويد Samsung Food بميّزة تخصيص الوصفة، فباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التطبيق يُمكن تحويل وصفة إلى نسخة نباتية أو إجراء تغييرات أخرى لإنشاء وصفة أكثر توازناً من الناحية الغذائية أو تتضمن مكونات متوفرة. وسيتمكن المستخدمون من إنشاء وصفات مدمجة، مثل الإصدارات الكورية من الأطباق الإيطالية، وضبط وقت الطهي أو مستوى مهارة الوصفات.

ويقدّم التطبيق كذلك توصيات قائمة على الذكاء الاصطناعي بناءً على بيانات المستخدمين والتفضيلات الغذائيّة وأنواع المأكولات المفضلة لديهم، لمساعدتهم على التخطيط لإعداد وجبات يوميّة، ويتيح للمستخدمين إضافتها إلى مخطط الوجبات الخاص بهم. وتتوفر التفاصيل الغذائية للمكونات في أي وقت، ويمكن للمستخدمين إضافة عناصر إلى قائمة تسوق Samsung Food الخاصة بهم ثم إرسالها مباشرة إلى صفحة الدفع الخاصة بالتجارة الإلكترونية لمتاجر التجزئة.

وعبر خاصيّة الطهي المتصل؛ يتيح اتصال Samsung Food السلس للمستخدمين ضبط المؤقتات وتسخين الأفران مسبقًا من خلال أجهزتهم المحمولة وإرسال إعدادات طهي الوصفات مباشرة إلى الأجهزة المنزلية من خلال أوضاع الطهي الموجهة خطوة بخطوة. وبدءًا من أفران Bespoke، تخطط سامسونج لربط العديد من الأجهزة بما في ذلك الأفران الحرارية Bespoke وأفران الميكروويف Bespoke، بتطبيق Samsung Food بحلول نهاية العام لتوسيع نطاق الراحة للمستخدمين في المطبخ.

ويُمكن للمستخدمين التواصل مع Samsung Food بكل سهولة من خلال مشاركة أطباقهم المفضلة مع المجتمع وإنشاء ونشر وصفاتهم الخاصة ومتابعة صانعي محتوى الطعام المفضل لديهم.

مزايا Samsung Food المرتقبة: ربط التطبيق مع Samsung Health وتقنية Vision AI

بالإضافة إلى إمكانيات Samsung Food المتوفرة عند الإطلاق، ستواصل سامسونج إثراء التطبيق بميزات وخدمات جديدة للحصول على تجربة طعام شخصية أكثر سلاسة وشمولاً.

وبحلول نهاية العام، تخطط سامسونج لربط Samsung Food مع Samsung Health بحيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي. وسيكون المستخدمون أمام فرصة لتحقيق أهدافهم الصحية والحفاظ على نظام غذائي متوازن وذلك بفضل المزامنة السلسة للمعلومات مثل مؤشر كتلة الجسم وتكوينه واستهلاك السعرات الحرارية مع Samsung Food.

وفي عام 2024 سيستخدم تطبيق Samsung Food الصور الملتقطة للوجبات باستخدام تقنية Vision AI، والتي ستتيح له التعرف على المواد الغذائية والوجبات التي تم تصويرها من خلال الكاميرا وتقديم تفاصيل عنها، بما في ذلك معلومات التغذية. ومن خلال تحليل العناصر الغذائية، يمكن للتطبيق أن يوصي بأفضل الوصفات لاستخدامها، وحفظ هذه الوصفات في مجموعة المستخدم وإضافة المكونات المطلوبة إلى قائمة التسوق في بضع نقرات.

وباعتبارها جزءًا من شبكة خدمات سامسونج المتنامية باستمرار، تمثل خدمة Samsung Food الخطوة التالية في التجربة الشاملة والمخصصة بعناية، والتي يمكن لعملاء سامسونج الاستمتاع بها في منازلهم. وتهدف Samsung Food إلى تعزيز السهولة الممكنة من خلال المطبخ الذكي المتصل بأجهزة سامسونج المنزلية، وسيستمر تحديثها بميزات جديدة بعد الإطلاق الرسمي.