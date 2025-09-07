تدريسي عراقي يشكك بكفاية قوانين نيوتن وأينشتاين للجاذبية (صور)

شفق نيوز– كركوك

خلصت نتائج بحث علمي طرحها التدريسي في كلية التقنيات الصحية والطبية بجامعة التقنية الشمالية في كركوك محمد غازي كريم، إلى أن نظرية نيوتن وقوانين أينشتاين المتعلقة بالجاذبية لا تقدم وصفاً دقيقاً وكاملاً لهذه الظاهرة الكونية.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز، إنه توصّل، من خلال دراسة مقارنة مع أبحاث العالم العراقي عبد الصاحب المختار، إلى وجود بدائل رياضية أكثر دقة يمكن أن تفسر الظواهر المرتبطة بالجاذبية.

وبيّن أن دراسته تضمنت صياغة معادلات جديدة للحقول الساكنة والديناميكية، جرى اختبارها على ظواهر رئيسة مثل فرق التسارع المداري، تمدد الزمن في أنظمة الملاحة (GPS)، الشذوذ المركزي في المدارات، السحب الإطاري الناتج عن دوران الأجسام الضخمة، إضافة إلى الموجات الثقالية.

وأشار الباحث إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت دقة بلغت 100% في بعض الحالات، و99.9999% في حالات أخرى، ما يفتح الباب أمام صياغة بديلة مستقلة متوافقة مع الرصد والتجارب العلمية.

وأكد كريم أن أهمية هذه النتائج تكمن في إثبات إمكانية تطوير نموذج رياضي بديل قد يسهم في فهم الأنظمة الكونية الأعقد مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، فضلاً عن تقديم تنبؤات جديدة عند الظروف القصوى.