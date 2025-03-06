تخيل.. ضبط متسول يجني 3 آلاف دولار شهرياً

شفق نيوز/ أعلن مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، رياض عربيات، عن ضبط 1485 حالة تسول من خلال 851 حملة تفتيشية منذ بداية العام الجاري.

وأضاف عربيات، أنه خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، تم ضبط 127 حالة، من بينها طفل تمكن من جمع 200 دينار بحلول الساعة العاشرة صباحًا.

أما المفاجأة فكانت عندما كشف مدير مكافحة التسول أن بعض الأشخاص الذين يتم ضبطهم في حالة تسول يمتلكون عقارات وأرصدة مالية ودخولًا مرتفعة، مشيرًا إلى ضبط متسول يبلغ دخله الشهري المثبت في سجلات الضمان الاجتماعي أكثر من 2000 دينار، أي ما يعادل 3000 دولار أمريكي.

ووجّه عربيات رسالة إلى المواطنين، داعيًا إياهم إلى عدم الانخداع بمظاهر المتسولين، خاصة أنهم أصبحوا يمتهنون التسول ويعتمدون عليه كمصدر رئيس للدخل.

كما شدد على ضرورة توجيه التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين من خلال الجهات الرسمية، مثل صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تتولى إيصال المساعدات إلى المحتاجين الفعليين.